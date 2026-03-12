İbrahim Selim’in programına konuk olan Emre Altuğ, yıllar önce yaşanan bir yanlış anlaşılmayı anlattı. Sahnede kendisini tanımlarken söylediği sözler, ertesi gün gazetelerde bambaşka bir manşetle yer bulmuştu. Programdaki açıklamaları hem stüdyoda kahkahalara neden oldu hem de sosyal medyada gündem oldu.

''HEM ERKEĞİM HEM KADINIM'' DEDİ, GÜLDÜRDÜ

Röportaj sırasında kendisine yöneltilen “Sahnede kimsiniz?” sorusuna aslında “Sahnede ne kadınım ne erkeğim, sadece

sanatçıyım” şeklinde cevap verdiğini anlatan Altuğ, ertesi gün çıkan manşetlerin tamamen farklı bir anlam taşıdığını söyledi.

MANŞETLERİ HATALIYDI

“Yıllar önce sözlerim tamamen yanlış yorumlandı. Hakkımda çıkan ‘Hem kadınım hem erkeğim’ manşetleri tamamen hatalıydı” diyen Emre Altuğ, açıklamalarıyla hem stüdyodaki izleyicileri hem de sosyal medyayı güldürdü. Program sonrası sosyal medyada kısa sürede gündem olan açıklamalar, takipçiler tarafından paylaşılmaya devam ediyor.