Çağla Şıkel ile yaptığı evliliğin ardından özel hayatını büyük ölçüde gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Emre Altuğ, uzun süredir devam eden ilişkisiyle yeniden gündeme geldi. Ünlü sanatçı, sevgilisiyle katıldığı bir davette objektiflere yansıdı.

Altuğ’un sevgilisiyle verdiği pozlar kısa sürede sosyal medyada da dikkat çekti. Çiftin fotoğraflarına, “Çok yakışmışlar” şeklinde yorumlar yapıldı.

“2 YILDIR MUTLU VE SEVİYELİ BİR ŞEKİLDE İLİŞKİMİZ DEVAM EDİYOR”

Özel hayatını kamuoyundan uzak tutmayı tercih eden Emre Altuğ, ilişkisiyle ilgili daha önce yaptığı açıklamada, “İlişkimizi gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyoruz. 2 yıldır mutlu ve seviyeli bir şekilde ilişkimiz devam etmekte. Her şey yolunda ve çok güzel gidiyor” ifadelerini kullandı.

Altuğ’un yaklaşık iki yıldır birlikte olduğu kişinin ise Okan Bayülgen’in ekibinde koordinatörlük yapan Pınar Yüzbaşıgil olduğu biliniyor.

“GİZLEMEK GİBİ BİR DERDİMİZ YOK”

Emre Altuğ, sevgilisiyle ilgili daha önce yaptığı açıklamada da ilişkisini saklamadığını ancak Yüzbaşıgil’in görüntülenmek istemediğini belirtmişti. Ünlü sanatçı, “Sanat camiasından ama çok tanıdığınızı zannetmiyorum. Bizim civarımızda ama kendisi, ‘Görüntülenmek istemiyorum, şu anda gerek yok’ diyor. Gizlemek gibi bir derdimiz yok” demişti.