Fenerbahçe Teknik Direktörü Emre Belözoğlu için Chobani Stadı'nda imza töreni düzenledi. Belözoğlu 5 sene önceki Emre’nin olmadığını belirtirken, "Bana inanan, güvenen başkanımıza ve yöneticilerimize teşekkür ederim. Hızlı hareket edeceğiz. Trend oyun hız ve kaliteyle oluyor. Kupalara giden yolun nasıl geçtiğini biliyorum. Uygulamakta inancım tam." ifadelerini kullandı.

İŞTE BELÖZOĞLU'NUN KONUŞMALARINDAN SATIR BAŞLADI:

"Sorumluluğumun bilincinde, çok daha farklı bir Emre olarak, 5 sene önceki Emre olmayarak, kendimi geliştirdiğimi bilerek elimizden geleni yapmaya geldim. İnşallah beraberce muvaffak oluruz. Bana inanan, güvenen başkanımıza ve yöneticilerimize teşekkür ederim. Kasımpaşa Kulübü'ne kolaylık için teşekkür ederim. Bende yerleri her zaman farklı olacak."

'HIZLI HAREKET EDECEĞİZ'

“Ben şampiyonluklar yaşadım, kupalar kazandım. Formanın hakkını sonuna kadar verdiğim bir sporculuk kariyerim oldu Fenerbahçe'de. Kaptanlık bir şerefti, yaşadığımız süreçler ayrı bir şerefti. Camiamızın, taraftarlarımızın ne istediğini biliyorum. Fenerbahçe için tutku ve kalite, net kriterlerdir, ikisinin birleşimi Fenerbahçe'dir. Tutkuyu saha içine yansıtacak oyuncularım olacak. Kalite fazlasıyla var kadroda. Camiamızın istediği oyunun ne olduğunu biliyorum, en yakın süreçte oynatmam gerektiğini de biliyorum. Hızlı hareket edeceğiz. Trend oyun hız ve kaliteyle oluyor. Kupalara giden yolun nasıl geçtiğini biliyorum. Uygulamakta inancım tam."

"Fenerbahçe’yi kimseye değişmem. Rakibimiz bugün benim öz kardeşim de olsa rakibimizdir. Fenerbahçe her şeyden öte."

OKAN BURUK AÇIKLAMASI

Şampiyonluk hedefiyle göreve geldiğini vurgulayan Belözoğlu, Okan Buruk ile olan arkadaşlığının saha içindeki rekabete engel olmayacağının altını çizdi. Tecrübeli teknik adam, "Arkadaşlıklardan, dostluklardan daha önemli şeyler var. Şampiyonluk için geldik. Rakibim, öz kardeşim de olsa rakibimdir. Fenerbahçe her şeyden öte, oyuncu grubumu motive etmek için ne gerekiyorsa yapmaya devam edeceğim." ifadelerini kullandı.

KUYT TEKNİK HEYET İÇİNDE OLACAK MI?

“Ekibimi kulübümüz açıklayacak. 12-13 kişi olacak. 6 tane pro lisanslı, kendi dallarında gerçekten donanımlı, 100 üstü elit seviyede teknik adamlık ya da işin içinde bulunmuş, gerek milli takımlarda gerek değerli kulüplerde hizmet etmiş isimler var. Daha önce büyük teknik adamlara yardımcılık yapmış İspanyol destekçimiz olacak. 12-13 kişi olacağız gibi görünüyor. Hem güçlü hem camianın sorumluluğunun bilincinde, Samandıra'nın mahremiyetini koruyacak güçlü bir ekip kurduk. İnşallah mahcup olmayız."

ARDA TURANLI SHAKHTAR İLE OYNANACAK OLAN ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI

"Benim için ayrı bir gurur olacak. Çok değerli bir kardeşim. Milli formaya beraber hizmet ettik. Yurt dışında çok güzel işler başarıyor. Çok zorlu şartlarda birçok meslektaşımıza nasıl davranması gerektiğini, nasıl çalışılacağını gösteriyor. Bizim için mükemmel bir karşılaşma olacak. O da, ben de kazanmak için çalışacağız. Rekabetten öte dostluk olacak ama kazanmak için varımızla yoğumuzla çalışacağız. Güzel bir maç, güzel bir tevafuk olacak."

‘HİÇBİR MAÇI İKİNCİ PLANA ATMAYIZ’

"Hiçbir maçı, hiçbir hedefi ikinci plana atamayız. Sporcu olarak da böyle baktım. Sporculara bir şeyi ikinci plana atmışlık kadar büyük bir teknik adamlık zaafı olamaz. Güçlü bir kadromuz var. Fenerbahçe'nin doğal hedefi gidebildiği yere kadar gitmektir. Şampiyonlar Ligi'nde 18 yıl sonra katılmak değerli, Liverpool galibiyeti değerli.”

“Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi maçlarına gerçekçi bakmak zorunda. Liverpool maçı güzel bir sınavdı, doğru bir oyun vardı sahada. 5 sene önceki Emre değilim derken kastım, insani olarak da yaklaşımdı. Teknik adam olarak istemediğimiz kadar kötü tecrübelerimiz de oldu. Hangi oyuncudan neyi alacağımı öğrendim, geliştim. 200'e yakın maça çıkmak itibarıyla kafanızda plan yapmakta, karşıt planlar yapmakta, mevcut gücünüzü en iyi şekilde sahaya yansıtmakta geliştik.”

“Yine oyuncu grubumla, en güçlü yönlerini ortaya çıkararak, Fenerbahçe genlerine uygun oyunla, tutkuyla oynamaya çalışacağız. Oyuncu tercihleri, oyuncuları tanımakla da değişecektir. Kalite ve tutkunun birleşeceği oyunu, en kısa ve en hızlı şekilde uygulamaya çalışacağız."

'FENERBAHÇE'NİN HAKLARINI KORURUM'

"5 sene önceki Emre değilim ama değişmeyen şeyler var. Fenerbahçe için herkesle, düşünmeden, TFF dahil olmak üzere, MHK dahil olmak üzere, sınırlar içinde Fenerbahçe'nin haklarını korurum. Fenerbahçe hakkı olmayan bir şeyi istemez. Bu koltuğa layık davranmak zorundayız. Ne olursa olsun herkesle Fenerbahçe'nin menfaati için mücadele edeceğiz."

PUAN FARKI KAPANIR MI?

"Bu bir süreç. Her anına inanmak lazım. Fenerbahçe her daim, hele sezonun bu döneminde şampiyonluğa talip olduğunu söylemek zorunda. Biz de beklentilerin farkındayız. Ben buraya evet Fenerbahçe'yi çok seviyorum, bu camianın içinde olmak şeref, ben oyuncu grubuna çok inandığım için de buraya geldim. Bu camiayı birleştirecek, son dönemde oluşan ayrılıkları, herkesi üzen süreci, dışarıdan 5 senedir ayrışma olduğunu görüyorum, bunu da birleştirecek oyunu oynatmak, kupaları kazanacak oyunu oynatmak, her kupaya talip olarak camiaya layık bir oyun oynatmak en büyük arzum."