Fenerbahçe Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, milli arada takımın oyununu ve saha içi dizilişini sil baştan yeniden kurgulayacak. Çorum maçından sonra sadece 20-25 dakikalık oyundan memnun kaldığını anlatan Belözoğlu hem defansif hem de ofansif olarak saha içi organizasyonu düzeltecek. Her maça kazanmak için çıkacaklarını belirten Emre Hoca, bunu başaracak bir yapı kuracak.

FENER’DE YAN TOPLAR ANA SORUN

Belözoğlu’nun önceliği topu kaptırdıktan sonra verilen reaksiyon olacak. Yan toplar ise genç teknik adamın başlıca derdi. Sezon boyunca devam eden yan top zafiyeti Çorum maçında da kendini gösterdi. Antrenmanlarda takımın yan topları kazanma çalışması başlıca konu başlığı olacak. Belözoğlu, futbolcuların saha içindeki konumlarını da yeniden belirleyecek.

TAKIMDA NEFES ALACAK VAKİT YOK

Çağdaş futbolun hız üzerine kurulu olduğunu düşünen Emre Belözoğlu, geçiş hücumlarına özellikle önem veriyor. Başta Greenwood olmak üzere süratli futbolcuların bulacağı geniş alanlarda gole gitmesi için çalışmalar yapılacak. Guendouzi ve Kante gibi orta saha oyuncularının ön alan baskısı da başlıca çalışma konularından biri olacak. Belözoğlu’nu Kocaeli maçına kadar yoğun bir mesai bekliyor.