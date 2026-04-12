Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Göztepe ile Kasımpaşa, İzmir'de oynanan 6 gollü karşılaşmada 3-3 berabere kaldı.

"BUDAYAN, DOĞRAYAN HAKEM..."

Maçın ardından Kasımpaşa Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, galibiyeti hak ettiklerini söyleyerek hakem Çağdaş Altay'ın yönetimini sert şekilde eleştirdi. Belözoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"BÖYLESİNE KÖTÜ HAKEMİ HAK ETMEDİK"

Rakibimiz güçlü bir takım ve çok dinamik oyuncuları var. Çok iyi yönetilen bir kulüp. İki senedir ligde çok fark ortaya koyan bir takım olmasına rağmen bugün bence oyunun tek hakkı bizim kazanmamızdı. İki takım oyuncuları da elinden gelen mücadeleyi koydu ortaya. Ne yazık ki Kasımpaşa'yı budayan, doğrayan hakemle karşı karşıya kaldık. 22 oyuncu için çok üzgünüm çünkü çok mücadele ettiler. Böylesine kötü hakemi bu 22 oyuncu hak etmiyordu.

Çok net üstün olan taraf bizdik. Çünkü güçlü bir takım var. Göztepe kendi oyununu dinamik oyuncularla oynamaya çalışıyor. Böylesine yüksek, tempolu, geldi gitti olan maçları bu hakemler hak etmiyor."