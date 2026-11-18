Fenerbahçe'de teknik direktörlük koltuğuna oturduğu günden bu yana aldığı radikal kararlarla dikkat çeken 46 yaşındaki Emre Belözoğlu, Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde adeta kendi kurallarını hakim kıldı. Göreve başlamasının ardından tesislerde görev yapan birçok ismin işine son veren genç çalıştırıcı, futbol takımının bulunduğu alana dışarıdan hiçbir müdahaleye izin vermiyor.

Gazeteci Murat Aşık'ın haberine göre Samandıra'nın tek hakimi konumunda bulunan Belözoğlu'nun bu tavizsiz tutumu, kulüp zirvesinde sürpriz bir görüş ayrılığını da beraberinde getirdi. Edinilen bilgilere göre; Emre Belözoğlu ile Başkan Aziz Yıldırım arasında, sportif direktörlük görevini yürüten Oğuz Çetin'in tesislerdeki konumu konusunda ciddi bir anlaşmazlık yaşanıyor.

KULİSLERİ TEK TEK AKTARDI

Sarı-lacivertli camiada kulisleri hareketlendiren bu anlaşmazlığın perde arkasını gazeteci Murat Aşık gündeme taşıdı. Başkan Aziz Yıldırım'ın yönetim kademesinde Oğuz Çetin'e büyük güven duyduğunu ancak Emre Belözoğlu'nun tesislerde kimseyi istemediğini belirten Aşık, Çetin'in kazancına da dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı: