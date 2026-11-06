Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu hakkında ceza tayinine yer olmadığına karar verdi. Belözoğlu, Kasımpaşa'da teknik sorumlu olarak görev yaptığı dönemde, maç sonrası flaş röportaj ve basın toplantısında müsabakanın hakemi hakkında yaptığı açıklamalar nedeniyle kurula sevk edilmişti. PFDK'nin kararında şu ifadeler yer aldı: “Kasımpaşa A.Ş. teknik sorumlusu Emre Belözoğlu hakkında, müsabaka sonrası flaş röportaj ve basın toplantısında müsabakada görevli hakem hakkında açıklamalarda bulunması nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; ceza tayinine yer olmadığına karar verildi.”

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