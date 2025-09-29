Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında konuk olduğu Fenerbahçe'ye 2-0 yenilen Hesap.com Antalyaspor'da teknik direktör Emre Belözoğlu, müsabakanın ardından Chobani Stadı'nda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı değerlendiren Belözoğlu, "10 puanla geldiğimiz Kadıköy'de, bizim için maçta iki farklı konuşulacak şey var. Topa sahip olma açısından hayal kırıklığı yaşadım. Top rakipteyken de doğru pozisyonlarda olduk. Fenerbahçe oyunu hızlandırmak istedi ama biz buna izin vermedik. İlk yarının sonlarında yakaladığımız pozisyonu değerlendirseydik formasyon değişikliği yapabilirdim. Bütün çalışmalarımız ise topa sahip olma üzerineydi. Bu konuda başarılı olamadık. Topa sahip olmak, Fenerbahçe karşısında kolay olmuyor. Fenerbahçe'nin istekli ve arzulu oynayacağını biliyorduk. Çok net pozisyonlar vermedik. Penaltı tartışılabilir. Yediğimiz ikinci gol de bireysel bir hata. Fenerbahçe'yi tebrik ederim ve yeni yönetimine başarılar dilerim." ifadelerini kullandı.

"Fenerbahçe, her zaman kalbimin en güzel yerinde olacak"

Fenerbahçe'de çok güzel anıları olduğunu ifade eden 45 yaşındaki teknik adam, şunları kaydetti:

"Burada iyi ve kötü günler geçirdik. Buraya Antalyaspor teknik direktörü olarak gelmek de bir onur. Fenerbahçe teknik direktörlüğü için adımın geçmesi bence normal. Teknik direktörlük için tecrübem var. Kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Bana güçlü bir kadro verildiğinde yapabileceklerime inanıyorum. Buraya Antalyaspor'un başarısı için geldim. Bunun dışında bir şey düşünmedim. Dışardan birçok şeyi gözlemliyorum. Mesele Fenerbahçe'den görev beklemek değil. Mesele, Fenerbahçe görev verdiğinde elinden gelinin en iyisini yapmak. Bana görev verildiğinde sonuna kadar mücadele ettim. Fenerbahçe, her zaman kalbimin en güzel yerinde olacak."

Emre Belözoğlu, Fenerbahçe'nin çok kaliteli oyunculara sahip olduğunu dile getirerek, "İstediğiniz kadar taktik çalışın. Bireysel yetenekle maçı çözebiliyorlar. Fenerbahçe, topa sahipken bir önceki maçlara göre daha değişik pozisyon aldı. Merkez orta sahalar, sağ beke baskı yapıyordu. Bunu bugün stoperler ve İsmail Yüksek ile yaptılar. Defansif anlamda iyi reaksiyon verdik. Oyunu biraz daha hızlı çevirebilsek, Fenerbahçe'nin beklerinin öne gitmesiyle golü bulabilirdik. Fenerbahçe, çok iyi bir kadroya sahip. Daha iyi oyunlar oynayabilirler. Biz de yeni bir takımız. Topa sahip olmak için çalışmamıza rağmen bunu başaramadık ama defansta da fazla pozisyon vermedik." değerlendirmesinde bulundu.

"Çok zorlu bir süreç yaşadık"

Sezona iyi başladıklarını kaydeden Emre Belözoğlu, "Çok zorlu bir süreç yaşadık. Ekonomik anlamda sıkıntılar oldu. 17-18 oyuncu gitti ve bir o kadar oyuncu geldi. İkinci milli takım arasından sonra daha iyi olacağız. Oyuncularımın hangi pozisyonda daha iyi olacağını görmemiz lazım. Ligde ilk 10'da olmak istiyoruz. Bugün için çıkaracağımız dersler var. Çok hızlı bir şekilde cumaya hazırlamamız gerekiyor." diye konuştu.

Antalyasporlu Tomas Cvancara'nın ağrısı sebebiyle maç kadrosuna alınmadığını dile getiren Belözoğlu, "Abdülkadir Ömür'ün de ayağında bir ağrı oldu. Ondan dolayı onu maçta değiştirdik." dedi.

Futbolun dinamik bir oyun olduğunu kaydeden Emre Belözoğlu, "Bence Fenerbahçe'ye iyi karşılık verdik. Topa sahip olma konusunda sıkıntı yaşadık. Oyuncuları anlıyorum. Kadıköy, zor bir atmosfer. Bence karşı plan olarak iyi cevap verdik. Fenerbahçe'yi ağır oynatacak pozisyonda olduk. Bunlar çalıştığımız şeyler. Topa sahip olma ise hayal kırıklığıydı." yorumunu yaptı.