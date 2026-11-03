Fenerbahçe, teknik direktörlük görevine Kasımpaşa'yı çalıştıran Emre Belözoğlu'nu getirdi. Sarı-lacivertliler, 46 yaşındaki teknik adamla 1,5 yıllık sözleşme imzaladı. Resmi açıklamanın kısa süre içerisinde yapılması bekleniyor.

İLK DÖNEMİNDE 10 MAÇTA 7 GALİBİYET

Trendyol Süper Lig'de Kasımpaşa'yı çalıştıran Emre Belözoğlu, daha önce de Fenerbahçe'de görev yapmıştı. Belözoğlu, o dönem takımın başında çıktığı 10 maçta 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi almıştı.

KASIMPAŞA VEDA ETTİ

Kasımpaşa, X'ten yaptığı açıklamayla Belözoğlu'na veda etti. Yapılan açıklamada, ''Kulübümüzde görev yaptıkları süre boyunca gösterdikleri emek ve katkılardan dolayı Emre Belözoğlu ve ekibine teşekkür eder, kariyerlerinin yeni döneminde başarılar dileriz.'' denildi.