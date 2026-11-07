Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun teknik direktörlük görevine gelmesiyle kadro yapılanması için çalışmalar başladı. Sabah'ın haberine göre; devre ara transfer döneminde takımdan ayrılması gündeme gelen ilk futbolcu Ognjen Mimovic oldu.

Sarı-lacivertli ekipte forma şansı bulmakta zorlanan Mimovic'in devre arasında ayrılması bekleniyor. Fenerbahçe, oyuncuyu 2025 yılının kış transfer döneminde Kızılyıldız'dan 6,7 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmıştı. Sözleşmesi 2029 yılına kadar devam eden Mimovic, Fenerbahçe'de hiçbir resmi maçta görev alamadı.

BELÖZOĞLU YENİ DÖNEMİN İLK MAÇINA ÇIKACAK

İsmail Kartal'ın görevinden ayrılmasının ardından takımın başına geçen Emre Belözoğlu, yeni dönemindeki ilk maçına Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında çıkacak. Fenerbahçe, pazar günü deplasmanda Arca Çorum FK ile karşılaşacak. Sarı-lacivertliler, galibiyetle zirve takibini sürdürmeyi hedefliyor.

Fenerbahçe ile 1,5 yıllık anlaşma sağlayan 46 yaşındaki Belözoğlu, yaklaşık 5,5 yıl aradan sonra yeniden sarı-lacivertli takımı yönetecek.

Belözoğlu, 2020-2021 sezonunda Erol Bulut'un ayrılmasının ardından da takımın başına geçmişti. O dönemde çıktığı 10 maçta 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan teknik direktör, Fenerbahçe'deki son maçında 15 Mayıs 2021'de Kayseri deplasmanında görev yapmıştı.