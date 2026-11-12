Bundan beş yıl önce geçici teknik direktör olarak dümene geçtiği dönemde kısıtlı imkânlara rağmen sergilediği performansla takdir toplayan ancak dönemin yönetimiyle yola devam edemeyen Emre Belözoğlu, bu kez Başkan Aziz Yıldırım’ın verdiği tam yetkiyle Fenerbahçe’nin başına geçti. Göreve başlar başlamaz tesislerdeki köhne yapıyı tamamen değiştirmek için düğmeye basan genç teknik adam, Samandıra’da adeta devrim niteliğinde bir temizlik operasyonu başlattı.

Sarı-lacivertli camiada uzun süredir eleştirilerin ve tartışmaların odağında yer alan sağlık ekibiyle yolları ayıran Belözoğlu, teknik heyette de gözünün yaşına bakmadı. Samandıra’ya adım attığı günden bu yana şampiyonluk sevinci yaşayamayan ve "geçiş hocası" olarak anılan Zeki Murat Göle’nin görevine son verilirken, Belözoğlu eski takım arkadaşı Dirk Kuyt ile de vedalaşmaktan çekinmedi. Kendi ekibini ve disiplin kurallarını tesislerde hakim kılan genç çalıştırıcı, özlenen Fenerbahçe’yi inşa etmek adına radikal adımlarını peş peşe attı.

İKİ YILDIZA SÖZLEŞME KALKANI

Saha içi ve tesis içi yapılanmada kontrolü tamamen eline alan Fenerbahçe yönetimi ve teknik heyeti, takımın parlayan yıldızlarını koruma altına almak için de harekete geçti. Ortaya koydukları etkili performanslarla Avrupa’nın önde gelen kulüplerinin transfer radarına giren Oğuz Aydın ile Archie Brown’un sözleşmelerinin yenilenmesi kararlaştırıldı.

Sarı-lacivertli kurmaylar, olası bir transfer pazarlığında kulübün elini güçlendirmek ve iki oyuncunun değerini korumak amacıyla kısa süre içerisinde yeni mukavelelere resmi imza attırmayı hedefliyor.

DEFTER KAPANDI: DEVRE ARASINDA YOLCU

Samandıra’daki değişim rüzgarından kadro planlaması da doğrudan etkilendi. Eski teknik direktör İsmail Kartal’ın ardından Emre Belözoğlu da Malili futbolcu Dorgeles Nene’nin üzerini tamamen çizdi. Geçtiğimiz sezon sarı-lacivertli formayla çıktığı 39 karşılaşmada 11 gol ve 6 asistlik performans sergileyerek hücum hattına önemli katkı sunan genç oyuncu, bu sezon adeta kayıplara karıştı.

İçinde bulunduğumuz sezonda yalnızca 177 dakika sahada kalabilen ve skor üretmeyi başaramayan Dorgeles Nene, yeni teknik heyetin planlamasında yer almadı. Fenerbahçe yönetiminin, ara transfer döneminde Malili futbolcuyla yolları ayırarak kadroda açılacak boşluğa yeni bir dünya yıldızı takviyesi yapmayı planladığı öğrenildi.