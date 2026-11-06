Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun teknik direktörlük görevine getirilmesinin ardından teknik heyette ayrılıklar yaşanabileceği öne sürüldü. İdmana katılmadığı belirtilen antrenörlerden Dirk Kuyt dışındaki isimlerin yeni ekipte görev alma ihtimalinin düşük olduğu aktarıldı.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Zeki Murat Göle, Melikşah Sezgin, Yasin Cirav, Halil Filik, Cihan Mert Cengiz, Hasan Gültekin ve Dirk Kuyt, bugünkü antrenmanda yer almadı. Haberde, Kuyt dışındaki antrenörlerin görevlerine devam etmesinin beklenmediği belirtildi.

2008 YILINDAN BERİ FENERBAHÇE'DE ANTRENÖR

2008 yılından beri Fenerbahçe’de antrenörlük yapan Zeki Murat Göle 2014 yılından beri A takımda yardımcı antrenörlük yapıyor.

KUYT KALIRSA GÖREVİ DEĞİŞEBİLİR

Geleceği henüz netleşmeyen Dirk Kuyt'ın takımda kalma ihtimalinin bulunduğu aktarıldı. Ancak Hollandalı futbol adamının görevine devam etmesi halinde birinci yardımcı antrenör olarak çalışmayacağı ileri sürüldü. Teknik heyetin nasıl şekilleneceği ve hangi isimlerle yolların ayrılacağına ilişkin resmi kararlar henüz netleşmedi.