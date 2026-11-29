Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe, sahasında Erzurumspor FK'yi 3-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan teknik direktör Emre Belözoğlu, galibiyetten duyduğu memnuniyeti dile getirirken takımın üzerindeki baskıya dikkat çekti.

Oyuncularının yaşadığı tedirginliği sezonun gidişatıyla ilişkilendiren Belözoğlu, "Sezonun beklenenin altında gitmesi, oyuncuların tedirginliğini de getiriyor. Oyuncularım bunu yenebilir, kaliteleri var" dedi.

"İKİNCİ YARI DAHA KESKİNDİK"

Top Fenerbahçe'ye geçtiğinde daha koşucu ve daha reaksiyonel bir takım beklediğini belirten Belözoğlu, bunu bazı bölümlerde başardıklarını, topu hızlı kazandıkları anlar olduğunu söyledi. Üç gün önce de maç oynadıklarını hatırlatan teknik direktör, karşılaşmanın oyuncular açısından kolay olmadığını vurguladı.

Belözoğlu, "Keskin olmamız gereken yerlerde ilk yarıda değildik, ikinci yarı daha keskindik" ifadelerini kullandı.

Erzurumspor'da Serkan Hoca'nın iyi iş çıkardığını söyleyen Belözoğlu, beşli oyuna karşı dünyanın en organize takımlarının bile çözüm bulmakta zorlandığını belirtti. İlk 20-25 dakikada gol bulamayınca oyunun hantallaştığını anlatan Belözoğlu, ikinci yarıda gelen golün ardından rahatladıklarını, oyun genişleyince bekleri içeride konumlandırdıklarını ve golün geldiğini aktardı.

"OYUNCULARIMIN ÇABALARI TAKDİRE ŞAYAN"

Göreve geldiklerinden bu yana değiştirmek istedikleri ve değişen noktalar bulunduğunu dile getiren Belözoğlu, "Mutlu olduğum yerler fazla, gelişmesini beklediğim yerler var. Oyuncularımızın gösterdiklerimizi uygulama çabaları takdire şayan" diye konuştu.

Kazanarak devam etmeye ihtiyaçları olduğunu vurgulayan Belözoğlu, "Fenerbahçe her kulvarın sonuna kadar zorlayıcısı ve talibi olmak durumunda. Oyuncularımı tebrik ediyorum" dedi.