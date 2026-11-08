Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda Çorum FK'yi 5-0 yendi. Sarı-lacivertliler, yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu yönetiminde çıktığı ilk karşılaşmayı farklı kazanarak milli araya girdi.

Bu sonuçla Belözoğlu, Süper Lig tarihinde Fenerbahçe'deki bir dönemine en farklı galibiyetle başlayan Türk teknik direktör oldu.

'TEK KELİMEYLE MÜKEMMEL'

Emre Belözoğlu, maç sonunda açıklamalarda bulundu. İşte Belözoğu'nun sözleri; Böylesine bir başlangıç, tek kelimeyle mükemmel. Her maçın detaylandırmamız gereken şeyleri var. Değerlendirme yapacağız. Fenerbahçe'nin çok yüksek bir kalitesi var. Bunu söylemem lazım. Oyuncularımız belli bir organizasyona bağlı kaldığında çok güzel bir oyun ortaya koydular. Yüksek kaliteyle skoru yakaladık. Sonrasında oyunda organizasyonun düzelmesi gereken yerleri var hem defansif hem ofansif. Bunu düzeltmek adına çok çalışacağız. Oyuncular tebriği hak ediyor, kazanma arzuları çok yüksekti. Daha yüksek organizasyona ihtiyacımız var.