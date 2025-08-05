Fenerbahçe’de Kerem Aktürkoğlu transferi sıcaklığını korurken, Antalyaspor Teknik Direktörü olan Emre Belözoğlu'ndan konuyla ilgili çarpıcı açıklamalar geldi.

Türk futbol kamuoyu Kerem Aktürkoğlu'nun Fenerbahçe'ye transfer olacağı yönündeki gelişmeler ile çalkalanırken, hem Fenerbahçe'de hem de Galatasaray'da forma giyen teknik direktör Emre Belözoğlu, Tv100 ekranlarında transferle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

'SEVİLMEMEYİ FENERBAHÇE'DE TECRÜBE ETTİM'

Milli yıldızın Fenerbahçe'ye gitme ihtimalini değerlendiren Emre Belözoğlu, "Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transfer olmak, bir oyuncunun yaşayacağı en büyük meydan okumalardan biridir. Öncelikle sevilmemeye alışık olmanız gerekir. Ben Galatasaray ve milli takımdayken çok sevilen bir isimdim. Sevilmemeyi ilk olarak Fenerbahçe'ye geldiğimde tecrübe ettim. Bu durumu yönetmek için irade ve içsel motivasyon gerekiyor"

"Çin bedduası vardır, 'Arada kal' diye. Arada kalmayacaksın işte... Kerem, son yılda büyük çıkış kaydetti. Türkiye’de oynadığı her takıma çift haneli skor katkısı yapar. Ona kendini Fenerbahçe’ye kabul ettirmek için 3 önerim var:

1- Büyük bir karar aldığının bilincinde olsun. Sahada ve saha dışında her an meydan okumaya hazır olsun.

2- Fenerbahçe camiasının en büyük özelliği, forması için terini sonuna kadar akıtan herkese sahip çıkmasıdır. Mücadele etsin, gerisi kendiliğinden gelir.

3- Bizim zamanımızda farklıydı ama uzun süreli şampiyonluk hasreti, Fenerbahçe’deki profilleri değiştirdi. Reyting ve takipçi kovalayan tüm yorumcular, oyunculara çullanmayı marifet sanıyor artık. Kerem bunlara da kulak asmayacak.

Ne kadar çabuk işini yapıp aidiyet sergilerse, o kadar çabuk kabul görür. Galatasaray’ı geride bırakacak, Fenerbahçe’ye sarılacak." ifadelerini kullandı.