TEKNİK Direktör Emre Belözoğlu, Fenerbahçeli futbolcular için yeni dönemin mottosunu belirledi: “9 da kapanır 19 da”. Kalan 23 maçta 23 yapıp, 19 puanlı Fenerbahçe’de maksi- mum seviye olan 88 puana ulaşmayı hedefleyen Belözoğlu, tüm planlarını galibiyet serisi üzerine kurdu. Oyuncularından da bu hedef için çalışmalarını isteyecek.

9 puan farka takılmadan sahadaki oyuna odaklanacaklarını belirten genç çalıştırıcı, taraftarlara hem skor hem de oyun anlamında iddialı bir Fenerbahçe izletmek istiyor. Belözoğlu, ilk idmana “Puan farkıyla ilgilenmeyeceğiz. Biz her maçımıza kazanmak için çıkacağız. Fenerbahçe’nin büyüklüğüne yakışır oynayacağız” sözleriyle başlayacak.