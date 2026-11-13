Ocak ayında açılacak ara transfer döneminde kadrosuna mutlak surette üst düzey takviyeler yapmak isteyen Fenerbahçe, operasyondaki en büyük önceliğini orta saha kurgusuna verdi. Sarı-lacivertli kurmayların bu bölge için oluşturduğu geniş aday havuzunda Corinthians'tan Bidon, Botafogo'dan Danilo ve Brighton'dan Yasin Ayari gibi önemli isimler yer alıyordu.

Fotomaç'ta yer alan habere göre Samandıra ve yönetim kulislerinden sızan son bilgiler, Fenerbahçe'nin transfer radarına çok daha dikkat çekici ve genç bir yıldız adayı giriş yaptığı yönünde. Listenin en tepesine yerleşen sürpriz isim, Ukrayna devi Shakhtar Donetsk forması giyen 22 yaşındaki Brezilyalı orta saha Marlon Gomes oldu. Hem 10+4 yabancı kuralı kriterlerine tam uyum sağlaması hem de diğer alternatiflere kıyasla maliyet dengesiyle öne çıkan genç futbolcu, Emre Belözoğlu'ndan da tam onay aldı. Sarı-lacivertli yönetimin bu kritik hamle için tam 20 milyon euroluk dev bir bütçeyi gözden çıkardığı öğrenildi.

İLK PAZARLIK 25 KASIM'DA

Fenerbahçe kurmaylarının, kulisleri hareketlendiren bu dev transfer operasyonunun ilk somut adımını 25 Kasım'da Shakhtar Donetsk ile oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında resmen atacağı belirtildi. Devler Ligi randevusunu fırsata çevirecek olan sarı-lacivertli yöneticiler, maç vesilesiyle Ukrayna kulübünün yetkilileriyle masaya oturarak ilk resmi pazarlığı başlatacak.

Operasyonun en çarpıcı ve duygusal detayı ise kulübelerin iki ucundaki Türk teknik adamlar arasında yaşanacak. Teknik direktör Emre Belözoğlu'nun, Shakhtar Donetsk'in başında bulunan yakın dostu Arda Turan ile bizzat bir görüşme gerçekleştirerek 22 yaşındaki oyuncunun transferi konusunda kolaylık talep edeceği ifade edildi. Yaklaşık 3 yıldır Ukrayna ekibinde forma giyen Marlon Gomes'in de Fenerbahçe'nin ilgisine ve Türkiye'de yeni bir meydan okumaya sıcak bakabileceği aktarıldı.

ARDA TURAN İLE KENDİNİ BULDU

26 Ocak 2024 tarihinde Brezilya'nın köklü kulübü Vasco da Gama'dan 12 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Shakhtar Donetsk'e transfer olan Marlon Gomes, Ukrayna'daki kariyerinde dikkat çeken bir taktiksel dönüşüm yaşadı. Daha önce Marino Pusic döneminde çıktığı 47 maçta 8 gol ve 5 asistlik performans sergileyerek hücumcu kimliğiyle ön plana çıkan Brezilyalı futbolcu, takımın başına Arda Turan'ın geçmesiyle bambaşka bir karaktere büründü.

Arda Turan yönetiminde 45 resmi karşılaşmada görev alan ve 2 gol, 6 asist üreten 22 yaşındaki yıldız, genç teknik adamın dokunuşlarıyla savunma yönünü ve oyun disiplinini geliştirerek iki yönlü komple bir orta sahaya dönüştü. Öte yandan Ocak 2024'ten bu yana 3 farklı sakatlık problemi yaşayan genç futbolcu, bu süreçte toplam 12 maçta formasından uzak kaldı. Kariyerinin Vasco da Gama döneminde, 2008-2009 yılları arasında Fenerbahçe forması giyen eski futbolcu Claudio Maldonado ile de birlikte çalışan Marlon Gomes'in sarı-lacivertli formaya kavuşması için geri sayım başladı.