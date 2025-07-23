Yaklaşık on yıl önce denize sıfır bir arsa alan Belözoğlu, inşaat sırasında ortaya çıkan tarihi eser kalıntıları nedeniyle zor anlar yaşamıştı.
Boyalık mevkiindeki arazide inşaatı sürdürebilmek için yaratıcı bir çözüm bulan Belözoğlu, villaları temel kazmadan çelik konstrüksiyonlar üzerine inşa ettirdi.
3. derece arkeolojik SİT alanındaki villalar, tarihi kalıntıları camla koruyarak tamamlandı.
VİLLALARIN KİME SATILDIĞI BİLİNMİYOR
Villaların kime satıldığı bilinmezken, satışın detayları ve Belözoğlu’nun elde ettiği kazanç netlik kazanmadı.
Yeni Asır'da yer alana habere göre Çeşme’deki emlak firmaları da satışla ilgili bilgi sahibi olmadıklarını belirtti.