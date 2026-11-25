Fenerbahçe Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Şampiyonlar Ligi'nde Shakhtar Donetsk ile oynayacakları karşılaşma öncesinde kadro tercihine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Belözoğlu, ilk 11 üzerinden yapılan yorumlara karşı rakibe göre hazırlandıklarını vurguladı.

2026/27 sezonu lig aşamasının 5. haftasındaki mücadele öncesi konuşan Belözoğlu, oyuncu tercihleriyle ilgili şunları söyledi:

"Fazlasıyla oyuncu ve oyuncu değişiklikler üzerinden değerlendirme var ama rakibe göre bir hazırlık var. Fazlasıyla bunları spekülatif yorumluyoruz. Yorumlar ilk 11 üzerinden yapılıyor ama kendi gücümüzü en iyi yansıtacak 11'i seçiyoruz. Kim olursa olsun elinden geleni yapacaktır."

"PUANIMIZ 11-12'LERİ BULURSA ÇIKARIZ"

Fenerbahçe'nin her kulvarda sonuna kadar mücadele edeceğini söyleyen Belözoğlu, Şampiyonlar Ligi'nin kulübün hak ettiği seviye olduğunu belirtti. İlk 24 hedefi açısından karşılaşmanın önemine dikkat çeken teknik direktör, "İlk 24'e kalmak adına bugünü önemsiyorum. 4 maçımız var, puanımız 11-12'leri bulursa çıkarız" dedi.

Shakhtar Donetsk'in Arda Hoca ile topa sahip olmaya çalışan bir oyun oynadığını ifade eden Belözoğlu, rakiplerinin puan olarak Fenerbahçe'nin gerisinde bulunduğunu ve önlerine geçmek isteyeceğini söyledi. Zor bir maç beklediğini belirten Belözoğlu, karşılaşmanın sonunda gülen tarafın Fenerbahçe olmasını diledi.

Açıklamalarının başında Eskişehir'deki helikopter kazasına da değinen Belözoğlu, hayatını kaybeden askerlere Allah'tan rahmet dileyerek çok üzüldüğünü ifade etti.