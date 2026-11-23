Fenerbahçe'de teknik direktör Emre Belözoğlu, orta saha tercihinde değişikliğe gidiyor. Belözoğlu, N'Golo Kante'yi Şampiyonlar Ligi'ndeki Shakhtar karşılaşmasında yeniden ilk 11'de sahaya sürme kararı aldı. Belözoğlu, son haftalarda orta sahanın merkezinde Matteo Guendouzi ve İsmail Yüksek ikilisini tercih ediyordu. Kante'yi bir süredir yedek kulübesinde bekleten teknik direktör, bu tercihle merkezde dinamizmi öne çıkarmayı amaçlıyordu. OYUN KURULUMUNDAKİ AKSAKLIKLAR KARARI HIZLANDIRDI Guendouzi ve İsmail Yüksek'in savunma sertliğine rağmen topu üçüncü bölgeye taşıma ve oyun kurma konusunda beklenen katkıyı sağlayamadığı belirtildi. Hücum geçişlerindeki tıkanıklığı gidermek isteyen teknik heyet, çözümü Kante'yi yeniden ilk 11'e almakta buldu. Shakhtar karşısında ilk 11'de görev alması planlanan Fransız oyuncunun tecrübesi, oyun görüşü ve pas kalitesiyle sarı-lacivertlilerin merkezdeki organizasyon sorununa çözüm olması bekleniyor.

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