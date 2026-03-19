Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Beşiktaş, sahasında Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Kasımpaşa Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, oyuncularına sert eleştiriler getirdi.

Takımının özellikle savunmada büyük hatalar yaptığını dile getiren Belözoğlu, maç sonu şunları kaydetti:

"Üzgünüm, oyuncularım da üzgün. Oyunda momentumun bize döndüğü anlar oldu. Oyuncularımın bilmesi gereken bir durum var. Özellikle böylesine süreçlerde çok daha iyi ve net defans yapmanız lazım.

Futbolu herkes bizden daha iyi bildiğini iddia ediyor ama bir takım sonuç almak istiyorsa defansı yüzde yüz yapmalı. Yediğimiz ilk golde defans üzerine çok konuşulacak şey var. Çok üzüntü verici iki gol. Üzerine çok konuşmamız gereken iki gol yedik.

"ARTIK BİLMELERİ GEREKİYOR"

Oyuncuların bilmesi gerekiyor ki tabela her şeyden önemli. İstekleri ve arzuları beni memnun etti ama bazı oyuncularım bireysel performanslarını artırmak zorunda. Bunu artık net şekilde bilmeleri gerekiyor. Oyunda yalnızca ofans yok, defans da olduğunu bilmeleri gerekiyor. Bu enerjiyi büyük takımlar hariç hangi takıma karşı sergilersek sergileyelim üstünlük kuracağımızı düşünüyorum.

Bu kadar kolay orta kestirmek, bu kadar kolay topa vurdurmak, bu kadar kolay ikinci golü yemek, bunları konuşmamız lazım.

"BENCE O NOKTAYA GELDİK"

Kulübede kendimi hiç 'Bu maçı kaybedeceğiz' gibi hissetmediğim bir maçı ne yazık ki kaybettik. Bu ligdeki en az 10 takımdan iyi olduğumuzu düşünüyorum. Hayatta bazen 'elinizden geldiğince' bir şeyler yapmak yetmez, bence artık o noktaya geldik. Beşiktaş'ı tebrik ederim. Çok kaliteli ayakları var."