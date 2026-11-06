Fenerbahçe’de ikinci Emre Belözoğlu dönemi başladı. 46 yaşındaki teknik adam 2021’de geçici teknik direktör olarak ayrıldığı Samandıra’ya dün tam yetkili olarak ayak bastı. Belözoğlu’nun gelişi etkisini önce Liverpool maçında gösterdi. Takıma güven aşılayıp, moral veren genç teknik adam, galibiyette önemli bir pay sahibi oldu.

NATHAN AKE İYİLEŞTİ

Emre Belözoğlu yönetiminde yapılan dünkü idmanda yüzler gülüyordu. Hem Liverpool zaferi hem de İngilizce ve İtalyancayı ana dili gibi konuşan bir teknik adamla çalışmanın verdiği rahatlık futbolculara olumlu yansıdı. Ake de birden iyileşti, bireysel çalışmalara başladı. Planlarını yapan Belözoğlu, sezonun ilk yarısını minimum puan kaybıyla kapatma niyetine.

ZEKİ MURAT GÖLE GİTTİ

Ara transfer döneminde yapılacak takviyelerle sezonun ikinci yarısında şampiyonluğun favorisi bir Fenerbahçe sahada olacak. Emre Belözoğlu ile değişim de başladı. Zeki Murat Göle dahil, geçmişten kalan teknik ekip ve sağlık ekibi ile yollar ayrıldı. Kalmak isteyen Dirk Kuyt’ın durumu Başkan Aziz Yıldırım’la görüştükten sonra belli olacak.