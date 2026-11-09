Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın ardından teknik direktörlük görevine başlayan Emre Belözoğlu'nun ilk transfer hedefinin Danilo olduğu öne sürüldü. Brezilya basınındaki haberlere göre Belözoğlu, Botafogo'da forma giyen 25 yaşındaki Brezilyalı orta saha oyuncusunu listesinin ilk sırasına yazdı.

Orta sahadaki direnci ve kaliteyi artırmak isteyen Belözoğlu'nun Danilo'yu kadrosunda görmek istediği, sarı-lacivertli yönetimin de transferi tamamlamak için istekli olduğu aktarıldı.

SERBEST KALMA BEDELİNDE İKİ FARKLI RAKAM

Danilo'nun sözleşmesindeki serbest kalma maddesi ise gündem oldu. Botafogo, oyuncunun uluslararası serbest kalma bedelinin 200 milyon Euro olduğunu ifade ederken, resmi belgelerde bu tutarın 20 milyon Euro seviyesinde yer aldığı iddia edildi.

ZENİT'İN 40 MİLYON EURO TEKLİF ETTİĞİ ÖNE SÜRÜLDÜ

Fenerbahçe'nin ilgisinden önce Rus ekibi Zenit'in Danilo için Botafogo'ya 40 milyon Euro teklif ettiği de belirtildi. Ancak Brezilyalı futbolcunun Rusya'ya transfer olmaya sıcak bakmaması nedeniyle teklifin geri çevrildiği aktarıldı.

Botafogo ile sözleşmesi Haziran 2029'a kadar devam eden Danilo için Fenerbahçe yönetiminin önümüzdeki günlerde temaslarını sıklaştırması bekleniyor.