Teknik direktörlük koltuğuna oturduğu andan itibaren kadro yapılanmasında radikal adımlar atmaya başlayan Emre Belözoğlu, ocak ayında açılacak ara transfer dönemi için önceliğini belirledi. Savunma, orta saha ve hücum hattına takviye yapmak için kolları sıvayan sarı-lacivertli yönetim, genç teknik adamın raporu doğrultusunda ilk hamlesini merkez orta sahaya yapmayı planlıyor.

Bu doğrultuda rotasını tamamen Güney Amerika pazarına çeviren Fenerbahçe'de, daha önce Brezilya Ligi'nden Danilo ve Andre isimleri gündeme gelmişti. Sarı-lacivertli kurmayların scouting çalışmaları sonucunda Arjantin futbolunun son dönemdeki en parlak cevherlerinden biri olan Milton Delgado'yu da yakın takibe aldığı ortaya çıktı.

PARLAYAN YILDIZ MİLLİ TAKIMDAN DAVET BEKLİYOR

Futbol eğitimini Arjantin devi Boca Juniors'ın altyapısında alan 21 yaşındaki Milton Delgado, özellikle bu sezon ortaya koyduğu olgun ve dinamik futbolla dikkatleri üzerine çekti. Arjantin temsilcisinin formasıyla bugüne dek 45 resmi karşılaşmada görev alan genç orta saha, bu süreçte 1 gol ve 5 asistlik skor katkısı üreterek takımının vazgeçilmezleri arasına girdi.

Arjantin U20 Milli Takımı'nın da en kritik isimlerinden biri olarak gösterilen Delgado'nun, sergilediği istikrarlı yükselişin ardından çok kısa bir süre içerisinde Arjantin A Milli Takımı'na davet edilmesine kesin gözüyle bakılıyor.

TRANSFERDE RAKİP ASTON VİLLA

Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak için nabız yokladığı Tangocu'nun Avrupa'dan da ciddi talipleri bulunuyor. İngiltere Premier Lig ekiplerinden Aston Villa'nın, bir süredir gözlemcilerini Arjantin'e göndererek Milton Delgado'yu yakından izlettiği öğrenildi.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre; Chelsea, Inter ve Suudi Arabistan temsilcisi Al-Hilal'in kadrosuna katmak için teklif hazırlığında olduğu Boubacar Kamara'nın ayrılık ihtimaline karşı önlem alan Aston Villa, ocak ayında Delgado için resmi hamle yapmaya hazırlanıyor. İngiliz kulübünün devreye girmesiyle birlikte Fenerbahçe yönetiminin, genç yıldızı renklerine bağlamak için ara transfer döneminde Aston Villa ile zorlu bir rekabete girmesi bekleniyor.