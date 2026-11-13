Sezonun ikinci yarısına çok daha güçlü ve alternatifli bir kadroyla girmeyi hedefleyen Fenerbahçe'de transfer mesaisi hız kazandı. Sabah'ın aktardığı bilgilere göre; yeni yapılanma planlaması doğrultusunda Başkan Aziz Yıldırım ve sarı-lacivertli yönetimle bir araya gelen teknik direktör Emre Belözoğlu, ocak ayı operasyonunda kadroya katılmasını istediği 4 mevkiyi netleştirdi.

Deneyimli teknik adamın yönetime ilettiği raporda; savunma hattı için bir stoper ve bir sağ bek, merkez kurgusu için bir orta saha ve ileri uçta hem kanatlarda hem de santrfor pozisyonunda görev yapabilecek çok yönlü bir hücum oyuncusu talep ettiği kaydedildi.

LİSTENİN ZİRVESİNDE SAMBACI ORTA SAHA

Emre Belözoğlu'nun hazırladığı transfer listesinin bir numarasında yer alan isim de gün yüzüne çıktı. Genç teknik adamın, Brezilya'nın köklü kulüplerinden Corinthians'ta forma giyen orta saha oyuncusu Andre'yi listenin en tepesine yazdığı öğrenildi.

Belözoğlu'nun raporu doğrultusunda harekete geçen Fenerbahçe scout ekibinin, genç futbolcuyu yakın markaja alarak detaylı bir takip ve analiz sürecine girdiği belirtildi.

SAVUNMAYA HIZ ŞARTI

46 yaşındaki çalıştırıcının stoper transferi için yönetime sunduğu en kritik kriter ise "hız" oldu. Takımını önde kurmayı ve baskılı bir oyun anlayışını sahaya yansıtmayı hedefleyen Belözoğlu'nun, savunma arkasına atılacak toplara müdahale edebilecek ve geniş alanları rahatlıkla savunabilecek seri bir stoper istediği vurgulandı. Sarı-lacivertli kurmayların, teknik heyetin belirlediği bu profil doğrultusunda temaslarını sıklaştırdığı ifade edildi.