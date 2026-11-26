UEFA Şampiyonlar Ligi'nde üst tur yolunda hayati önem taşıyan Shakhtar Donetsk deplasmanından kritik bir 3 puanla dönen Fenerbahçe'de, yıldız santrfor Vedat Muriqi mücadelenin ardından çarpıcı açıklamalarda bulundu. Deplasmandaki tribün desteğini Kadıköy atmosferine benzeten Kosovalı golcü, alınan galibiyetin değerine dikkat çekti:

"Çok mutluyum. Gerçekten çok değerli bir galibiyet aldık. Şampiyonlar Ligi'nde üst tura çıkmak için hayati önemdeydi bu maç. Kritik bir 3 puan aldık. Herkesin emeğine, yüreğine, ayağına sağlık. Müthiş bir taraftar vardı bugün, sanki Kadıköy'de oynadık. Hepsine canı gönülden teşekkür ediyorum."

ÖDÜLÜ EŞİNE ARMAĞAN ETTİ

Sergilediği performansla karşılaşmanın en değerli oyuncusu seçilen Vedat Muriqi, kazandığı ödülü hem takım arkadaşları adına aldığını belirtti hem de eşine duygusal bir mesaj gönderdi. Eşinin Şampiyonlar Ligi'ne katıldıkları günden beri bu ödülü merak ettiğini dile getiren golcü futbolcu, şunları söyledi:

"Bu ödül için çok mutluyum. Tüm takım adına 'Maçın Oyuncusu Ödülü'nü alıyorum. Bu ödülü ayrıca eşim için alıyorum. Futboldan çok anlamaz ama Şampiyonlar Ligi'ne kaldığımızdan bu yana 'Bu niye veriliyor?' diyordu. 'Bir tane bundan istiyorum.' diyordu. Aşkım, bu senin için! Ben bunu eve götüreceğim."

HOCASININ MESAJINI PAYLAŞTI

Açıklamalarında Süper Lig'de 2-2 sonuçlanan Kocaelispor karşılaşmasına da parantez açan Muriqi, Teknik Direktör Emre Belözoğlu'nun maç sonu kendilerine verdiği motivasyon konuşmasını ilk kez paylaştı. Belözoğlu ile henüz kısa bir çalışma süresi geçirmelerine rağmen her geçen gün gelişeceklerini vurgulayan tecrübeli forvet, sözlerini şöyle noktaladı: