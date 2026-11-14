Fenerbahçe’de gündem, ara transfer döneminde orta sahaya yapılacak takviye. Emre Belözoğlu’nun talebiyle hem savunmaya hem hücuma katkı verecek bir oyuncu arayan sarı-lacivertliler, Brezilya’dan üç isim belirledi. Botafogo’nun 25 yaşındaki orta sahası Danilo Santos, skor katkısıyla öne çıkıyor. Bu sezon ligde 10 gol ve 2 asist kaydeden futbolcunun piyasa değeri 32 milyon Euro. Diğer iki aday ise Corinthians’tan.

MENAJERLER DEVREDE

Brezilya A Milli Takımı’nda da forma giyen 21 yaşındaki Breno Bidon, ligde 2 gol ve 2 asist üretti. Piyasa değeri 25 milyon Euro. Bu ay ilk kez A Milli Takım’a çağrılan 20 yaşındaki Andre Luiz ise 24 lig maçında 4 gol ve 2 asistle oynadı. Genç futbolcu 16 milyon Euro’luk güncel piyasa değeriyle dikkat çekiyor. Brezilya basınına göre Kanarya, üç futbolcunun transfer şartlarını öğrenmek için menajerleri devreye soktu. Yönetim, üç adayın maliyetini değerlendirdikten sonra bir isim üzerinde yoğunlaşacak.