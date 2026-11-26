Fenerbahçe Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda Shakhtar Donetsk karşısında alınan 1-0'lık galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu. Sarı-lacivertliler turnuvada üst üste ikinci kez kazanırken Belözoğlu, oyuncularına duyduğu güveni vurguladı.

Karşılaşmayı, Şampiyonlar Ligi hedeflerini net biçimde hissettirdikleri bir maç olarak değerlendiren Belözoğlu, “İyi bir rakibe karşı net bir planla önemli bir galibiyet aldık. Oyuncularıma, ekibime teşekkür ediyorum. Yolumuza devam etmeliyiz. Fenerbahçe her kulvarda bunu yapmalı. Fenerbahçe'nin buralarda olması yakışıyor. İnşallah bunu devam ettireceğiz.” dedi.

“ONLARA GÜVENMELİYİZ”

Göreve gelmelerinden bu yana oyunculara bir oyun şablonu çizdiklerini anlatan Belözoğlu, takımının performansını “Bence mükemmel oynadılar” sözleriyle değerlendirdi.

Belözoğlu, “Oyunculara inanıyorum, gelme sebeplerimden biri bu. Onlara güvenmeliyiz. Fenerbahçe camiasının bunu hissetmesini diliyorum. Herkes bir olabiliyor, Fenerbahçe zaten bir tane. Onlara güvendiğimizi hissettirmek her şeyden önemli.” ifadelerini kullandı.

ARDA TURAN'A ÖVGÜ

Rakibi değerlendirirken Arda Turan'a da ayrı bir yer ayıran Belözoğlu, “Arda Turan kardeşim diye söylemiyorum çok iyi bir teknik adam, savaşın gölgesinde zor bir mücadele veriyor.” dedi.

Belözoğlu, göreve geldikten sonraki üç maçlarını da deplasmanda oynadıklarına dikkat çekerek henüz Kadıköy'de sahaya çıkmadıklarını belirtti. Pazar günkü maçın hazırlıklarına hemen başlayacaklarını söyleyen teknik direktör, “Kendi sahamızda seyircimizle beraber galibiyetin coşkusunu devam ettireceğimiz bir maç olur inşallah.” diye konuştu.