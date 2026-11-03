Kasımpaşa Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Beşiktaş maçının ardından yaptığı açıklamalar nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.
Açıklanan sevkler arasında yer alan Belözoğlu'nun, hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkındaki sözleri nedeniyle tedbirsiz olarak kurula sevk edildiği belirtildi.
CEZA ALIRSA İLK LİG MAÇI GECİKEBİLİR
Kısa süre içinde Fenerbahçe'ye imza atması beklenen Belözoğlu, ceza alması halinde sarı-lacivertli takımla Süper Lig'deki ilk maçına daha geç çıkabilir.