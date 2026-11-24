Fenerbahçe Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, yarın oynanacak Shakhtar Donetsk maçıyla sarı-lacivertli kulüpte hem futbolcu hem de teknik direktör olarak UEFA Şampiyonlar Ligi'nde boy gösteren ilk isim olacak. İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan Stamford Bridge'de oynanacak mücadeleyle Emre Belözoğlu, sarı-lacivertli kulübün tarihine geçecek. Futbolculuk kariyerinde Fenerbahçe formasıyla 227 karşılaşmada görev yapan Emre Belözoğlu, 2008-2009 sezonunda sarı-lacivertli ekiple UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3 maça çıktı. Gruplarda oynanan 2 Porto mücadelesinde ve 1 Dinamo Kiev maçında forma giyen Belözoğlu, teknik direktörlük kariyerindeki ilk Şampiyonlar Ligi müsabakasına yarın çıkacak. BİR İLK DAHA YAŞANACAK Shakhtar Donetsk-Fenerbahçe mücadelesi, tarihte 2 Türk teknik adamın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk karşılaşması olarak kayıtlara geçecek. Geçen sezon başında Ukrayna'nın Shakhtar Donetsk ekibinin başına geçen Arda Turan, takımını ligde şampiyonluğa ulaştırmayı başarmıştı. Arda Turan'ın ekibi, bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etme hakkı kazanırken Fenerbahçe'yle rakip oldu. İsmail Kartal'ın ardından Liverpool mücadelesine Dirk Kuyt'la çıkan sarı-lacivertli ekip, takımın başına Emre Belözoğlu'nu getirdi. Fenerbahçe, Belözoğlu'yla Devler Ligi'ndeki ilk maçına İngiltere'de çıkacak. Yarın oynanacak 90 dakika, UEFA Şampiyonlar Ligi tarihinde ilk kez 2 Türk teknik direktörü de karşı karşıya getirecek.

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