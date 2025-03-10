Antalyaspor'un teknik direktörü Emre Belözoğlu, yolda karşılaştığı bir düğüne katıldı. Aracından inerek gelin ve damadı tebrik eden Belözoğlu, bu sürpriz hareketi ile dikkat çekti.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'un teknik direktörü Emre Belözoğlu, yolda denk geldiği bir düğüne aracından inerek misafir oldu ve gelinle damadı tebrik etti.

Futbolculuk kariyerinde hırslı ve sert mizacıyla tanınan Belözoğlu'nun bu jesti, sosyal medyada da büyük ilgi gördü. Düğüne katılanlar, ünlü teknik direktörle hatıra fotoğrafı çektirirken, bu anı unutulmaz bir anı olarak hafızalara kazındı.