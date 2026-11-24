Fenerbahçe Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Londra'da Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk ile oynayacakları karşılaşma öncesinde açıklamalarda bulundu. Turan'ın Fenerbahçe'yi favori gösteren sözlerine yanıt veren Belözoğlu, "Arda mütevazilik göstermiş, her zaman öyledir. Çok iyi iş çıkarıyor. Bendeki yeri her zaman ayrı" ifadelerini kullandı.

Arda Turan ile aynı takımda oynadıklarını ve Milli Takım'ın başarısı için birlikte çalıştıklarını hatırlatan Belözoğlu, karşılaşmanın hem kendileri hem de Türk futbolu için büyük bir tecrübe olacağını söyledi. Belözoğlu, iki Türk teknik adamın bu arenada ilk kez karşı karşıya geleceğini belirtti.

"O Shakhtar için, ben de her zaman olduğu gibi Fenerbahçe için elimden geleni vermeye çalışacağım" diyen Belözoğlu, dostluklarının maçın sonucundan etkilenmeyeceğini vurguladı:

"İnşallah Fenerbahçe'nin kazandığı bir gece olur. Maç ne olursa olsun, Arda ile sarılıp ayrılacağız."

HEDEF İLK 24

Açıklamalarına Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm öğretmenlerin Öğretmenler Günü'nü kutlayarak başlayan Belözoğlu, Fenerbahçe'nin teknik direktörü olarak sahaya çıkacağı için kendisini şanslı hissettiğini söyledi.

Üzerlerinde sorumluluk bulunduğunu ve beklentilerin yüksek olduğunu belirten Belözoğlu, rakiplerinin son 4-5 teknik direktörü döneminde aynı oyunu oynamaya çalıştığını ifade etti. Takımının maça iyi hazırlandığını söyleyen Belözoğlu, güçlü ve kaliteli bir oyuncu grubuna sahip olduklarını belirterek hedeflerini açıkladı:

"Burada hedef ilk 24'e kalmak, inşallah bunu başaracağız."

"OYUNCULARIN GÜVENE İHTİYACI VAR"

Fenerbahçe camiasının beklentisinin yüksek olduğuna dikkat çeken Belözoğlu, oyunculara zaman zaman kırgınlık ve kızgınlık duyulabildiğini söyledi. Belözoğlu, "Oyuncuların güvene ihtiyacı var. Camianın desteğini güçlü bir şekilde hissetmeleri gerekiyor" dedi.

Takımın güçlenmesi için farklı unsurların birlikte hareket etmesi gerektiğini vurgulayan Belözoğlu, şu benzetmeyi yaptı:

"Arabanın hızlanması için sadece benzine ihtiyaç yok. İyi bir şoföre ihtiyaç var, birçok parçaya ihtiyaç var. Fenerbahçe'nin güçlenmesi için birçok parçanın beraber hareket etmesi lazım."

Göreve geldiklerinden bu yana oyunculara güvendiklerini hissettirmeye çalıştıklarını belirten Belözoğlu, kısa süre içinde skorların da yardımıyla doğru oyunu oynamaya çalışacaklarını ifade etti.