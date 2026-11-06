Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın ayrılığının ardından geçici teknik direktörlük görevine getirilen Dirk Kuyt'ın, Emre Belözoğlu'nun ekibinde devam etmesine olumlu yaklaşıldığı belirtildi. Resmi kararın bugün saat 16.00'da Belözoğlu için düzenlenecek imza töreninde açıklanması bekleniyor.
Sabah'ın haberine göreFenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, Kuyt'ın takımda kalmasını istiyor. Yıldırım'ın bu düşüncesini ilettiği Belözoğlu'nun da Hollandalı ismin kalmasına sıcak baktığı aktarıldı.
İsmail Kartal'ın ayrılığından Belözoğlu'nun gelişine kadar takımı çalıştıran Kuyt, bu dönemde Liverpool karşısında galibiyet elde etmişti. Kuyt, Belözoğlu'nun göreve gelmesinin ardından Fenerbahçe'de antrenörlüğe devam edip etmeyeceğine ilişkin soruya, takımda kalmak istediğini belirterek yanıt vermişti.