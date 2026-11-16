Fenerbahçe'de Mason Greenwood'un hücumdaki rolüne yönelik değişiklik planlanıyor. TRT Spor'un haberine göre Emre Belözoğlu ve ekibi, İngiliz futbolcunun savunmaya daha az yardım etmesini ve hücumda daha serbest bir rol üstlenmesini hedefliyor.

Liglere verilen arada yapılan değerlendirmelerde, Greenwood'dan hücum bölgesinde daha fazla verim alınması üzerinde duruldu. Plan doğrultusunda oyuncunun topla rakip kaleye daha yakın bölgelerde buluşması, enerjisini hücum aksiyonlarına yönlendirmesi ve gol pozisyonlarında daha sık yer alması amaçlanıyor.

20 MAÇTA 10 GOL, 4 ASİST

39 milyon euro bonservis bedeliyle kadroya katılan 24 yaşındaki Greenwood, sezonun ilk bölümünde 20 resmi maçta forma giydi. Bu karşılaşmaların 17'sine ilk 11'de başlayan İngiliz futbolcu, 10 gol ve 4 asistle takımın hücumdaki en üretken ismi oldu.

Son olarak Arca Çorum Futbol Kulübü deplasmanında iki gol atan Greenwood, Şampiyonlar Ligi'nde de Liverpool karşısında fileleri havalandırdı. İngiliz oyuncu, Şampiyonlar Ligi'nde takımına toplam 4 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.