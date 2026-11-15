Fenerbahçe'de forma giyen Oğuz Aydın için İspanya'dan transfer iddiası geldi. La Liga ekiplerinden Sevilla'nın, 26 yaşındaki milli futbolcuyu kadrosuna katmak istediği ve ocak ayındaki ara transfer döneminde sarı-lacivertli kulübe resmi teklif sunmayı planladığı öne sürüldü.

İspanyol ekibinin yakından takip ettiği belirtilen Oğuz Aydın'la İngiltere ve Almanya'dan bazı kulüplerin de ilgilendiği ifade edildi.

15 MAÇTA 9 GOLE DOĞRUDAN KATKI

Fenerbahçe ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam eden Oğuz Aydın, bu sezon Süper Lig'de çıktığı 11 karşılaşmada 3 gol attı, 5 asist yaptı. Şampiyonlar Ligi'nde ise 4 maçta 1 kez fileleri havalandırdı.

Milli futbolcu böylece toplam 15 resmi karşılaşmada 4 gol ve 5 asistle 9 gole doğrudan katkı sağladı.