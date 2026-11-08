Süper Lig'de son iki maçını kaybeden ve İsmail Kartal ile yollarını ayırarak teknik direktörlüğe Emre Belözoğlu'nu getiren Fenerbahçe, 11. haftada Çorum FK deplasmanına çıkacak. Belözoğlu, sarı-lacivertli takımın başındaki yeni dönemine bu karşılaşmayla başlayacak.

Çorum FK-Fenerbahçe maçı, 8 Kasım Pazar günü saat 16.00'da başlayacak ve beIN SPORTS'tan canlı yayımlanacak. İki takım, tarihlerinde ilk kez resmi bir müsabakada karşı karşıya gelecek.

Fenerbahçe, deplasmandan galibiyetle ayrılıp Galatasaray ile arasındaki 9 puanlık farkı koruyarak milli araya girmeyi hedefliyor.

YAKLAŞIK 5,5 YIL SONRA YENİDEN TAKIMIN BAŞINDA

Fenerbahçe ile 1,5 yıllık anlaşma sağlayan 46 yaşındaki Emre Belözoğlu, yaklaşık 5,5 yıl aranın ardından yeniden sarı-lacivertli takımı yönetecek.

Belözoğlu, 2020-2021 sezonunda Erol Bulut'un ayrılmasının ardından takımın başına geçmişti. O dönemde Fenerbahçe ile çıktığı 10 maçta 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşamıştı.

ÜÇ OYUNCU KADRODA YOK

Fenerbahçe'de cezalı Archie Brown ile sakatlığı süren Marco Asensio, Çorum FK karşısında forma giyemeyecek. Sakatlığını atlatmasına rağmen henüz takımla çalışmalara başlamayan Nathan Ake de kadroda bulunmuyor.

Sarı-lacivertlilerin karşılaşmaya şu muhtemel 11 ile çıkması bekleniyor: Ederson, Semedo, Skriniar, Oppong, Levent Mercan, Kante, Guendouzi, İrfan Can Kahveci, Greenwood, Oğuz Aydın, Vedat Muriqi.