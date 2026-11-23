Süper Lig'in 12. haftasında Kocaelispor ile deplasmanda 2-2 berabere kalan Fenerbahçe'de, ara transfer dönemi için kadro planlaması hız kazandı. Sarı-lacivertlilerde Nelson Semedo ile ocak ayında yolların ayrılması gündemde. Yönetim, teknik heyetin raporu doğrultusunda kadroyu güçlendirmek için çalışmalarını sürdürürken takımdan ayrılacak isimleri de belirlemeye başladı. Ayrılması beklenen oyuncuların başında 33 yaşındaki Portekizli sağ bek geliyor. MERT MÜLDÜR'E DAHA FAZLA GÖREV BEKLENİYOR Kocaelispor karşılaşmasında penaltıya neden olan Semedo'nun, bu maçın ardından devre arasında gönderilmesi ihtimalinin güçlendiği belirtildi. Portekizli oyuncunun formasını kaybetmesi, sağ bekte Mert Müldür'ün daha fazla görev alması bekleniyor.

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