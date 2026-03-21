Almanya Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund, sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Emre Can'ın sözleşmesini 1 yıl daha uzattı.

Alman ekibinden yapılan açıklamada, şubat ayında çapraz bağlarından sakatlanan ve sezonu kapatan 32 yaşındaki Emre Can ile 2027 yılına dek sözleşme imzalandığı belirtildi.

Bu sezon sakatlanana dek Sarı-Siyahlı formayla tüm kulvarlarda 16 maça çıkan Emre Can, 3 gollük skor katkısı sağlamıştı. Deneyimli futbolcunun Transfermarkt verilerine göre piyasa değeri ise 4 milyon euro.