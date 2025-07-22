Kiralık Gitti, Opsiyon Sakaryaspor’da

Fenerbahçe Kulübü tarafından yapılan resmi açıklamada, “Profesyonel futbolcumuz Emre Demir, 2025-2026 sezonu sonuna kadar satın alma opsiyonu ile birlikte kiralık olarak Sakaryaspor Kulübü'ne transfer olmuştur. Genç oyuncumuza yeni takımında başarılar dileriz” ifadeleri yer aldı.

Fenerbahçe’den Dördüncü Ayrılık

Emre Demir, Fenerbahçe kariyerinde daha önce de kiralık olarak Samsunspor, Ümraniyespor ve Sakaryaspor formalarını giymişti. Sakaryaspor’a bir kez daha dönen genç yıldız, böylece Fenerbahçe’den toplamda dördüncü kez gönderilmiş oldu.

Geçtiğimiz Sezonun Performansı

2024-2025 sezonunu da Sakaryaspor'da kiralık olarak geçiren Emre Demir, 32 resmi karşılaşmada görev aldı. Genç futbolcu bu süreçte 9 gol atıp 1 asist üreterek dikkatleri üzerine çekmişti.