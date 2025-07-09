2020 yılında iç mimar Gizem Demirci ile hayatını birleştiren Emre Karayel, Ocak 2022’de ilk kez baba olmuş ve çift, oğulları Can’ı kucaklarına almanın mutluluğunu yaşamıştı.
'El Değmemiş Aşk', 'Düğüm Salonu', 'Söz Vermiştin', '1 Erkek 1 Kadın' ve 'Son Yaz' gibi yapımlarda rol alan başarılı oyuncu Emre Karayel, ikinci kez baba olmaya hazırlanıyor.
Çift, üç ay sonra dünyaya gelmesini bekledikleri ikinci bebeklerinin ismini de açıkladı.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Gizem Karayel, “Az zamanımız kaldı, üç ay sonra kavuşacağız. İsmini Cihan Volkan olarak düşünüyoruz” diyerek heyecanını dile getirdi.
Çift, ikinci çocuklarını kucaklarına almak için gün sayarken, ailelerine katılacak yeni üyeleri için hazırlıklara başladı.