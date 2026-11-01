Oyuncu Emre Kınay, Evrim Alasya ile birlikte rol aldığı “İki Bekar” adlı tiyatro oyununda yaşanan gülme anlarının sosyal medyada paylaşılmasının ardından kendisine yöneltilen hakaret ve küfürlere karşı harekete geçti. Kınay, yorumları kayıt altına aldırdığını ve hukuki yollara başvuracağını açıkladı.

TİYATRO SAHNESİNDEKİ GÜLME KRİZİ TARTIŞMA YARATTI

Evrim Alasya ve Emre Kınay'ın başrollerini paylaştığı “İki Bekar” oyununda yaşanan beklenmedik anlar, izleyicilerden birinin cep telefonu kamerasına yansıdı. Oyunun bir bölümünde Alasya'nın performansı karşısında gülmeye başlayan Kınay, kahkahalarını kontrol etmekte zorlandı.

Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından bazı izleyiciler bu anları eğlenceli bulurken bazıları oyuncuların sahnedeki tavrını eleştirdi. Tartışmaların büyümesi üzerine Kınay'dan açıklama geldi.

“HEPSİNE DAVA AÇACAĞIZ”

Kendisine yöneltilen hakaret ve küfür içerikli yorumlara karşı hukuki süreç başlatacağını belirten Kınay, 35 yıldır tiyatro yaptığını ve canlı performanslarda beklenmedik anların yaşanabileceğini söyledi.

Oyuncu, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Bundan sonra yorumlara hakaret, küfür kıyamet eden kim varsa avukata verdim. Şu an itibarıyla hepsinin görüntüleri alındı, dava açılıyor. Çünkü izlemedikleri bir oyunda, insanız biz, ben 35 yıldır yapıyorum. Bazen insanın siniri bozulur, bazen gülersin.”

TAZMİNATLARIN TAMAMI HAYVANLARA GİDECEK

Emre Kınay, açacağı davalardan elde edilecek tazminatları kişisel olarak kullanmayacağını da duyurdu. Oyuncu, kazanılacak paraların tamamının barınaklardaki kedi ve köpeklerin beslenmesi için harcanacağını belirtti.

Kınay, “Buradan aldığımız tazminat paralarıyla da barınaktaki köpekleri, kedileri doyuracağız, bir kuruşuna dokunmadan” dedi.

“KİMSENİN MODUMU DÜŞÜRMESİNE MÜSAADE ETMEYECEĞİM”

Tiyatro oyununun canlı bir performans olduğunu vurgulayan Kınay, eleştiri ile hakaret arasındaki farkın altını çizdi. Oyunu izlemeden yorum yapanlara “Önce bir tiyatroya gelin, ne olduğunu anlayın” sözleriyle seslendi.

Sıfır takipçili ve bot hesaplar üzerinden yapılan yorumlarla ilgili de gerekli işlemlerin yapılacağını belirten oyuncu, bundan sonra sahneye çıkmadan önce moralinin bozulmasına izin vermeyeceğini ifade etti.