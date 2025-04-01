Oyuncu Emre Kınay, kurucusu olduğu Duru Tiyatro'da sahne alacak olan Gökhan Ünver'e yönelik tepkilere yanıt verdi.

"TAVRIM NETTİR"

Kınay, komedyen Gökhan Ünver'in 10 ve 29 Nisan'da Duru Tiyatro'da alacağı sahne gösterilerinin iptal edilmesi çağrılarına ilişkin sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Duru Tiyatro'nun durduğu yer ve çizgisi bellidir. Benim de tavrım nettir. Yargısız infaz yapmamak için çalışmaktayız ve sonuçta kamusal sorumluluk içinde davranacağımızdan şüpheniz olmasın" ifadelerini kullandı."

GÖKHAN ÜNVER NEDEN ELEŞTİRİLİYOR?

Gökhan Ünver, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması ve ardından yaşananlara sessiz kalmayı tercih ettiği için boykot ediliyor.

Binlerce takipçi kaybeden Ünver, sessizliğini ise geçen gün bozdu. Ancak paylaşımının içeriği kendisini takipten çıkanları ti'ye almak amaçlı oldu. Bu hareketi de yine binlerce takipçi kaybına maloldu.

Ünver son olarak gelen yoğun eleştiriler üzerine X hesabını kapattı.