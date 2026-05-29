Bu sezon Süper Lig'e veda ederek 1. Lig'in yolunu tutan Fatih Karagümrük'te parola, yeni sezonda yeniden Süper Lig'e çıkmak. Galatasaray'dan kaleci Batuhan Şen'i kadrosuna katan İstanbul ekibinin sıradaki hedefi ise eski yıldızı Emre Mor. ÖNCELİĞİNİ BELİRLEDİ Geçen sezon Fenerbahçe'de kadro dışı kalan ve haziran ayında sözleşmesinin bitimiyle birlikte serbest statüye geçecek Emre Mor ise önceliklerini belirledi. Fatih Karagümrük'ün menajeriyle iletişime geçtiği Mor, öncelikli olarak Süper Lig'den gelen teklifleri değerlendirmeye alacağını belirtti. Ancak beklediği tekliflerin gelmemesi halinde 28 yaşındaki eski milli futbolcunun, Karagümrük'ün 1+1 yıllık sözleşme teklifini de değerlendirmeye alacağı ifade edildi.

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.