Tera Grubu'nun sahibi ve yönetim kurulu başkanı Emre Tezmen görevinden ayrıldı.

Tera Grubu, daha önceden Pusula Finans Holding'i satın aldıklarını ve mutabakata vardıklarını duyurmuşlardı. Bu kapsamda Tera'nın patronu Emre Tezmen'in Pusula Finans Holding'e yönetim kurulu üyesi ve yönetim kurulu başkanı olarak atandığı açıklanmıştı.

Tera Yatırım, Pusula Finans Holding'e dair planlanan pay devir süreci çerçevesinde, Emre Tezmen ve Erkan Kilimci'nin Pusula Finans Holding'deki yönetim kurulu üyeliklerinden Ticaret Sicili nezdindeki herhangi bir tescil işlemi gerçekleştirilmeden önce ayrıldıklarını açıkladı.

Tera Yatırım konuya ilişkin şu açıklamalarda bulundu:

Şirketimiz tarafından daha önce kamuya yapılan özel durum açıklamalarında, Pusula Finans Holding A.Ş. ve bağlı şirketlerine ilişkin planlanan pay devir süreci kapsamında, Sayın Emre Tezmen ve Sayın Erkan Kilimci'nin Pusula Finans Holding A.Ş. Yönetim Kurulu üyeliklerine atandıkları kamuoyuna duyurulmuştu.

Bu kapsamda, Sayın Emre Tezmen ve Sayın Erkan Kilimci, söz konusu Yönetim Kurulu üyeliklerine ilişkin Ticaret Sicili nezdinde herhangi bir tescil işlemi gerçekleştirilmeden önce, Pusula Finans Holding A.Ş. Yönetim Kurulu üyeliklerinden ayrılmışlardır.

Söz konusu gelişme, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği kapsamında yatırımcılarımızın ve kamuoyunun bilgisine sunulur.

YURT DIŞI YASAĞI BULUNUYORDU

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere yönelik yürütülen soruşturmalarda alınan yeni kararlar almıştı.

Soruşturma çerçevesinde, aralarında Tera Yatırım Teknoloji Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen ve Katılımevim Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan'ın da bulunduğu toplam 48 şüpheli hakkında yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.