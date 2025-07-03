İlk oyunculuk deneyimini okul yıllarında 'Deniz Yıldızı' (2009-2010) ile yaşayan Nilperi Şahinkaya, beş yıldır birlikte olduğu heykeltıraş sevgilisi Emre Yusufi'den geçen aralıkta ayrılmıştı.

"Biz iyi ayrılmaya karar verdik. Yavaş yavaş, kademeli kademeli ayrılmaya ve kopmaya... Yani küsmeden, kızmadan, sarılarak ayrılmak... Bu şekilde olmuyor deyip, iki tarafın da kabullendiği bir ayrılık türü..." diyen Nilperi Şahinkaya eski sevgilisi ile fotoğraflarını sosyal medyadan hâlâ silmedi. Takipten de çıkmadı.

Emre Yusufi ise gönlünü Amerikalı model Sydney Holloway'e kalbini kaptırdı.

Yusufi ile Holloway önceki akşam Fenerbahçe Spor Kulübü'nün futbol, basketbol, voleybol ve tüm altyapı takımlarını kapsayan 2025-2026 sezonu formalarının tanıtımına birlikte katıldı.