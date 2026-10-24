Bir döneme damgasını vuran Emret Komutanım dizisinde ‘Ferit Tekin’ rolüyle tanınan ve dünyaca ünlü aktör Leonardo DiCaprio’ya olan benzerliğiyle gençlerin sevgilisi haline gelen Arda Kural, şöhretinin zirvesindeyken ani bir kararla oyunculuğu bırakmıştı. Yaşadığı psikolojik sıkıntıların üstesinden gelemeyerek bir dönem tedavi gören ünlü oyuncunun yeni mesleği belli oldu.

YENİ MESLEĞİ BELLİ OLDU

Oyunculuğunun zirvesindeyken dizi sektöründe yaşadığı zorluklarla baş edemediğini belirten Arda Kural, oyunculuk yapmayı bir türlü sevemediğini itiraf etti. Katıldığı bir yayında yeni ilgi alanıyla ilgili konuşan Kural, evinin bir kısmını laboratuvar benzeri bir alana çevirdiğini söyledi. Oyunculuktan sonra farklı bir sektöre adım attığını belirten Kural, "Bir odam atölye; orada değerli taşları, değersiz taşları ve metalleri inceliyorum. Madencilik hakkında düşünüyorum. Altın tüccarlığı, elmas tacirliği gibi alanlara odaklanıyorum” dedi.

Kamera önündeki kariyerini tamamen bir kenara atan Kural’ın değerli madenler, taşlar ve cevherler üzerine kurduğu yeni kariyer planı, kendisini merakla takip eden sevenleri tarafından yoğun ilgiyle karşılandı.