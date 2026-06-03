İstanbul Büyükşehir Belediyesi davasında Ekrem İmamoğlu ve belediye yönetimine dair iddialarda bulunduktan sonra birçok projesine jet hızıyla yasal onaylar alan Emrullah Turanlı’nın Ordu’daki maden projesi yargıya takıldı.
Ordu’da Turanlı’nın sahibi olduğu Taşzemin İnşaat’ın Perşembe Yaylası’ndaki maden sondaj çalışmalarına karşı açılan davada, Ordu İdare Mahkemesi yürütmeyi durdurma kararı verdi.
Ardından şirket, iş makinelerini çalışma alanından çekerek yayla girişine park etti. Ordu Çevre Derneği Başkanı Ertuğrul Gazi Gönül, şirketin rehabilitasyon sözünü yerine getirmediğini belirterek, makinelerin bölgeden tamamen çıkarılması çağrısında bulundu.