Nisan ayında Avrupa Komisyonu, Apple’ın geliştiricilerin kullanıcıları App Store dışındaki daha ucuz tekliflere yönlendirmesini engelleyerek Dijital Pazarlar Yasası’nı ihlal ettiğine karar vermiş ve şirkete 500 milyon euro para cezası kesmişti.

Bunun üzerine Apple, günlük ortalama küresel gelirinin yüzde 5’i oranında, yani yaklaşık günlük 50 milyon euroya varabilecek cezaları önlemek için App Store kurallarını değiştirmiş ve geliştiriciler için yeni ücretlendirme yapıları getirmişti.

Ancak Apple, Brüksel’in şirketi “karmaşık” ticari şartlar uygulamak zorunda bıraktığını öne sürerek eleştiride bulundu. Şirket yaptığı açıklamada, “Bugün temyiz başvurumuzu yaptık çünkü Avrupa Komisyonu’nun kararı ve emsalsiz cezası yasanın gerektirdiğinden çok daha öteye gitmektedir” ifadelerini kullandı.

Euronews'te yer alan habere göre; Apple, Avrupa Komisyonu’nu “yönlendirme” tanımını hukuka aykırı şekilde genişletmekle de suçladı. Şirket, Brüksel’in yalnızca geliştiricilerin harici bir siteye bağlantı verip veremeyeceğini değil, uygulama içinde teklifleri tanıtıp tanıtamayacaklarını da inceleyerek tanımı genişlettiğini savundu.

Bu süreçte eski ABD Başkanı Donald Trump’ın kıdemli ticaret danışmanı Peter Navarro, AB’nin Apple ve Meta gibi Amerikan teknoloji devlerine karşı düzenlemeleri “hukuki silah” olarak kullandığını iddia etmişti. Facebook’un sahibi Meta’nın CEO’su Mark Zuckerberg de AB’yi dijital kuralları aracılığıyla “sansürü kurumsallaştırmakla” suçlamıştı.

Öte yandan Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Henna Virkkunen, Nisan ayında yaptığı açıklamada AB’nin ABD ile ticaret anlaşması imzalamak uğruna teknoloji kurallarını değiştirmeyeceğini belirtmişti. Trump, 9 Temmuz’a kadar AB ile ticaret anlaşması imzalanmazsa AB’den ithal edilen ürünlere yüzde 50 gümrük vergisi koyma tehdidinde bulunmuştu.

Apple’ın App Store üzerindeki kontrolüne yönelik değişim taleplerine direnç gösterdiğini belirten rekabet avukatı Tom Smith ise, Apple’ın daha açık bir uygulama ekosisteminin gelişimini “geciktirmenin” şirket için milyarlarca euroluk bir pazar nedeniyle avantajlı olduğunu söyledi.

Avrupa Komisyonu ise yaptığı açıklamada, “Kararlarımızı mahkemede savunmaya hazırız” ifadesini kullandı.