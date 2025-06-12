Vatandaşların, banka ve finans kuruluşlarına olan kredi ve kredi kartı borçları, 4 trilyon 684 milyar TL’ye yükseldi. CHP’nin hazırladığı ekonomi raporunda vatandaşların bu yılın tamamında bankalara en az 1.1 trilyon TL faiz ödemek zorunda kalacağına işaret edildi.

YÜZDE 51 .6 ARTTI

Vatandaşların kredi kartı ve bireysel kredi borçları nedeniyle bankalara ödemek zorunda kaldığı faiz ise bu yılın ilk dört aylık döneminde yüzde 51.6 oranında artarak 360.6 milyar liraya kadar yükseldi. Raporda şu belirlemeler dikkat çekti: “Bankalardaki mevduat, 19 Mart darbesini de içine alan 14 Mart-30 Mayıs günleri arasındaki 11 haftalık sürede üçte ikisi döviz mevduatından kaynaklanan bir şekilde 1.7 trilyon lira artarken, kur korumalı mevduat da dahil dolarizasyon oranı ise yüzde 40’tan yüzde 41.3’e yükseldi. Küçük ve orta boy işletmelerin (KOBİ), bankacılık sektörüne olan borçları nisanda önceki aya göre 201 milyar lira daha artarak 5 trilyon lira sınırını aştı ve 5 trilyon 33 milyar liraya yükseldi. Tarım sektörünün bankalara olan kredi borçları da nisan ayında 38.4 milyar lira artarak ilk kez 1 trilyon lira sınırını aştı ve 1 trilyon 9 milyar liraya çıktı.”