J.D. Power, Consumer Reports ve What Car? verilerine göre en az arıza bildiren 10 otomobil markası ilan edildi. Araç satın alma ve kullanım maliyetlerini doğrudan etkileyen araştırmada, markaların uzun dönemli dayanıklılık performansları netlik kazandı. EN AZ ARIZA YAPAN 10 OTOMOBİL MARKASI Lexus: J.D. Power 2026 verilerine göre premium markalar kategorisinde 151 PP100 puanıyla 1. sırada yer aldı. Buick: J.D. Power 2026 verilerinde kitlesel markalar arasında 160 PP100 puanıyla zirveye yerleşti. Subaru: Consumer Reports 2025 listesinde 1. sırada gösterilirken, J.D. Power 2026 raporunda 162 PP100 puanı elde etti. Toyota: Consumer Reports 2025 değerlendirmesinde ilk 3 marka arasında yer alarak yüksek dayanıklılık sergiledi. Honda: What Car? 2025 araştırmasında %96,6 güvenilirlik oranıyla 1. sırayı aldı. Mini: What Car? 2025 verilerine göre %96,4 dayanıklılık oranıyla 2. sırada yer buldu. Suzuki: What Car? 2025 raporunda %95,7 oran elde ederek 3. sıraya yerleşti. Mazda: J.D. Power 2025 verilerinde kitlesel markalar kategorisinde 161 PP100 ile 2. oldu. Kia: J.D. Power 2025 araştırmasında 196 PP100 ile sektör ortalamasının üzerinde performans gösterdi. Hyundai: What Car? 2025 değerlendirmesinde %93,1 güvenilirlik oranına ulaştı. DEĞERLENDİRME NASIL YAPILDI? Küresel otomotiv pazarlarındaki milyonlarca araç sahibinin bildirimleri üzerinden yapılan analizlerde; mekanik arıza sıklığı, kronik sorunlar ve kullanım ömrü esas alındı. Elde edilen veriler, sürücülerin arıza nedeniyle karşılaştığı plansız masrafları en aza indiren üreticileri ortaya koydu.

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